La Juve trema per Dybala e McKennie. Pirlo: "Speriamo non sia nulla, vedremo domani"

vedi letture

Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle condizioni di Paulo Dybala e Weston McKennie, usciti nel corso del primo tempo e in dubbio in vista della sfida contro l'Inter: "Paulo ha riportato un trauma contusivo al collaterale, gli è rimasto sotto il ginocchio e valuteremo domani. Speriamo non sia niente di grave. McKennie aveva già un problema, oggi ha sentito dolore dopo il colpo di tacco a liberare Frabotta. Speriamo bene anche per lui".