La Juve vuole Locatelli, Locatelli vuole la Juve. Due contropartite per superare lo Shakhtar

Manuel Locatelli obiettivo numero per il centrocampo della Juventus. Il classe ’97 lascerà il Sassuolo, è da tempo nel mirino dei bianconeri e secondo Tuttosport ha scelto da tempo di sposare la causa della Vecchia Signora. Le insidie, però, non mancano: allo Shakhtar Donetsk lo vorrebbe di buon grado Roberto De Zerbi, insieme al compagno di squadra in neroverde Marlon. Il Sassuolo chiede 35-40 milioni: il club ucraino può avvicinarsi a questa richiesta, la Juve conta di farlo inserendo un paio di contropartite (Frabotta e Fagioli i nomi più caldi in tal senso). Alla finestra, anche il Manchester City di Pep Guardiola.