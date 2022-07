La Juventus non affonda il colpo. Zaniolo è un po' più vicino al rinnovo con la Roma

vedi letture

La Juventus non riesce ancora ad avvicinarsi alle richieste della Roma per Nicolò Zaniolo e così, secondo il Corriere dello Sport, riprende sempre più quota il discorso legato al rinnovo di contratto con la Roma. I bianconeri hanno aperto la trattativa, ma oggi non possono avvicinarsi alle richieste giallorosse da circa 50 milioni cash, senza contropartite.

Dall'estero qualcosa si è mosso, il Tottenham di Antonio Conte ha presentato un'offerta, ma il giocatore ed il suo entourage non prendono in considerazione l'addio all'Italia. E così ecco salire le quotazioni della Roma. José Mourinho ci ha parlato e lo ha rassicurato, così come capitan Pellegrini. Anche in caso di arrivo di Paulo Dybala, il suo posto non sarebbe in discussione. Insomma, la Roma resta tranquilla in un caso o nell'altro. E senza cessione ecco che potrebbe arrivare il rinnovo con miglioramento dell'ingaggio da 2,5 a 4 milioni di euro netti a stagione.