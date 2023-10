La Juventus non perde di vista Thuram: Iling al Nizza? Due i nomi dall'estero per l'estate

La Juventus cerca rinforzi per il centrocampo in vista di gennaio. Oltre ai nomi ben noti dalla Serie A, su tutti Lazar Samardzic e Teun Koopmeiners, oltre all'idea Rodrigo de Paul dell'Atletico Madrid, il ds Cristiano Giuntoli continua a non perdere di vista anche un grande nome dalla Ligue 1 come Khephren Thuram, figlio d'arte e perno del Nizza di Francesco Farioli. Classe 2001, nato a Reggio Emilia, il fratello Marcus è una delle stelle dell'Inter nella massima serie italiana ma il club transalpino non vorrebbe farlo partire.

C'è Iling nell'operazione?

Centrocampista completo, Khephren Thuram cresce nella cantera del Monaco che però non crede in lui e per mezzo milione nel 2019 va al Nizza. Per cederlo il club del Sud della Francia chiede 40 milioni di euro ma la Juventus potrebbe provare a inserire Samuel Iling jr nella trattativa. Dopo una prima stagione da protagonista, l'inglese è finito a fare la riserva con poche luci in questa annata e non è da escludere una sua partenza a gennaio. Per questo il Nizza, che gradisce il profilo, potrebbe chiederlo nell'affare.

Le alternative all'estero

La Juventus guarda anche profili per il presente e per il futuro. Habib Diarra dello Strasburgo è un nome che piace tantissimo ma Allegri vorrebbe un calciatore pronto nell'immediato e lo stesso vale, in ottica giugno, per Charlie Patino. L'inglese dell'Arsenal è in prestito allo Swansea e secondo quanto riportato da Calcio Totale su Rai Sport, sarebbe un nome caldo per Giuntoli in ottica estate 2024.