TMW La Juventus non si è mossa per il rinnovo di Bremer. Ha una clausola fino al 10 agosto

La Juventus non ha mosso nessun passo verso Gleison Bremer negli ultimi mesi. Il difensore centrale è in scadenza al 30 giugno del 2029 e due anni fa ha firmato il rinnovo con una clausola chiara: 54 milioni di euro e valida fino al 10 di agosto. Questo perché già nell'estate del 2024 c'era un Liverpool molto interessato al suo profilo. Giuntoli aveva deciso per un prolungamento per toglierlo dal mercato in quel momento, ma rimandando il problema di qualche mese. Poi l'infortunio dell'autunno aveva fermato i club interessati, mentre a breve ci potrà essere una situazione differente.

Così la situazione non è cambiata nelle ultime settimane. Bremer dipende dalle proposte che arriveranno, anche perché guadagna 6 milioni di euro a stagione - poco sotto Yildiz - ed è difficile pensare a un miglioramento contrattuale. Potrebbe anche essere una discreta plusvalenza per chi ha compiuto 29 anni da poco e, pur essendo al massimo della maturità, ha avuto diversi problemi nel corso delle ultime due annate.

Del resto Bremer ha parlato oggi della sua esperienza alla Juventus. "Non si può galleggiare 6 anni, devi vincere, puntare allo Scudetto ma ora è presto per dire Scudetto l’anno prossimo. La società ha rinnovato i contratti, c’è Yildiz, McKennie. Dobbiamo finire la stagione e vedere che mercato farà. Non ho parlato con Alisson sicuramente è un portiere fortissimo ma noi abbiamo Perin e Di Gregorio che è tornato bene. A questo ci penserà la società e non spetta a me".