La Juventus ringrazia i propri tifosi: "Consapevoli dei sacrifici economici che fate per noi"

La Juventus ha voluto rivolgere un messaggio di ringraziamento ai propri tifosi in vista della partita in programma questa sera contro l'Udinese. Attraverso un comunicato, il club bianconero ha sottolineato l’importanza del sostegno dei sostenitori, in particolare di quelli che hanno affrontato una trasferta per seguire la squadra.

“Mentre ci prepariamo per il match di stasera, vogliamo ringraziare di cuore i tifosi che hanno viaggiato per essere qui. Siamo consapevoli dei sacrifici economici e personali necessari per seguirci in trasferta: la vostra passione e il vostro sostegno ci danno forza. Grazie a voi di essere qui accanto a noi e a tutti gli juventini che ci seguono sempre! Fino alla fine”.