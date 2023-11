La Juventus si complimenta con Yildiz per il primo gol con la Turchia: "Siamo orgogliosi di te"

La Juventus si è complimentata con Kenan Yildiz per il primo gol con la maglia della Turchia. Lo ha fatto con un tweet recante la scritta: "Gol all'esordio da titolare in nazionale maggiore per Yildiz. Complimenti Kenan, siamo orgogliosi di te". L'attaccante ha segnato nel recupero del primo tempo della partita contro la Germania, situazione particolare perché lo stesso Yildiz è nato e cresciuto in Germania, pur rappresentando la nazionale turca.