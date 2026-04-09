La Juventus spinge per Alisson, c'è il primo sì del portiere. Pronto un triennale
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La Juventus accelera per Alisson Becker. I bianconeri hanno da tempo individuato nel portiere un ruolo cruciale del prossimo calciomercato, con Michele Di Gregorio destinato a salutare dopo una stagione tra alti e bassi.
Il primo obiettivo sembra il brasiliano del Liverpool, ex Roma ai tempi in cui Luciano Spalletti allenava i giallorossi. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, i contatti tra la dirigenza juventina e l’entourage di Alisson sarebbero stati positivi, al punto che il giocatore avrebbe già detto un primo sì, ovviamente ancora non definitivo.
Sul piatto, la Juventus mette un contratto triennale, con un ingaggio ovviamente inferiore a quello percepito da Alisson (circa 10 milioni di euro a stagione) in Premier League.
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