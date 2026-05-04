TMW La Lazio degli ultimi 2 mesi è da Champions. Può ancora sperare nell'Europa col campionato

La Lazio si avvia verso la finale di Coppa Italia nel miglior stato di forma possibile: 17 punti nelle ultime 8 partita, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Un ruolino di marcia da lotta al titolo, solo la Juventus ha fatto meglio in questo lasso di tempo (18).

Eppure la classifica fotografa un campionato mediocre, che vede i biancocelesti fuori da ogni competizione europea e che si affidano alla finale di Coppa Italia per salvare la stagione. Tuttavia ci sarebbe ancora una speranza per una ciambella di salvataggio, qualora la partita contro l'Inter del 13 maggio dovesse andare male. Ed è quella di conquistare il 7° posto in classifica, scenario ora non impossibile.

L'Atalanta dista ora solo 4 lunghezze e nelle ultime 8 gare i biancocelesti hanno rosicchiato alla Dea ben 7 punti, oltre ad averla eliminata dalla Coppa Italia. Il calendario non è semplicissimo: c'è proprio l'Inter, ma che potrebbe avere la pancia piena per lo scudetto e la testa anch'essa nella Coppa Italia. Poi il derby, infine il Pisa già retrocesso all'Olimpico. L'Atalanta se la vedrà con un Milan che ha bisogno di punti Champions, poi un Bologna poco motivato e una Fiorentina che presumibilmente sarà già salva. Forse è troppo tardi per la rimonta, ma in compenso la Lazio è riuscita a dare un senso a questo finale di stagione.