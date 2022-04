La Lazio e il bivio Milinkovic-Savic, rinnovo o addio. Lotito lo valuta 70 milioni di euro

Il quotidiano 'Il Tempo' fa il punto sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio ha oggi un contratto in scadenza nel 2024 e questo impone delle riflessioni: in estate, o ci sarà il rinnovo del contratto o l'addio. Nel caso in cui dovesse andar via, anche per finanziare il mercato in estate, il calciatore serbo non lo farà per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro: è questa infatti la valutazione che Lotito fa del suo cartellino.