La Lazio è seconda matematica e non andrà in Conference. Evita gli spareggi se...

La vittoria della Lazio ha confermato che sarà almeno secondo posto nel gruppo E di Europa League. Quindi non ci sarà retrocessione in Conference per i biancocelesti, ma sono certi almeno gli spareggi - che quest'anno hanno preso il posto dei sedicesimi di finale - con una delle terze dei gironi di Champions League.

La Lazio evita gli spareggi se vince la partita contro il Galatasaray. All'andata era arrivata una sconfitta per 1-0, quindi con uno scarto minimo: se i biancocelesti dovessero vincere andrebbero a pareggiare lo scontro diretto, ma avrebbero una differenza reti migliore. Stessi punti, undici, dei turchi: insomma, basta vincere all'Olimpico per chiudere il primo posto e saltare gli spareggi.