Ufficiale La Lazio saluta Sana Fernandes, c'è il comunicato: va in Olanda, al Nac Breda

Sana Fernandes è ufficialmente un nuovo calciatore del Nac Breda. Di seguito il comunicato diramato questa sera dalla Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con opzione e controopzione di acquisto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sana Eusebio Mango Fernandes al NAC Breda".

Lo scorso 19 luglio, intervistato da TMW, Sana Fernandes aveva parlato così delle sue caratteristiche e non solo: “Posso crescere tanto in fase difensiva, devo dare una mano alla squadra anche nella fase di non possesso. Il giocatore al quale mi ispiravo di più era Felipe Anderson, ma ora non è più qui alla Lazio. Sono andati via altri giocatori molto importanti per la squadra come Immobile e Luis Alberto che mi hanno aiutato a crescere con la loro esperienza”.

E ancora: "L’anno scorso ero qui con mister Sarri, quest’anno con mister Baroni stiamo facendo un ritiro diverso a un anno fa. Stiamo andando bene e lavorando duro per preparare al meglio quella che sarà la stagione. Mister Sanderra è l’allenatore che mi ha aiutato fin dal primo giorno che sono arrivato qui alla Lazio. Anche mister Baroni mi sta aiutando, è arrivato da poco qui alla Lazio però cerca sempre di dirmi cosa devo fare in campo e come devo migliorare”.