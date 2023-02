La mamma di Zaniolo: "Nicolò non è un traditore come hanno raccontato. Roma scorretta"

La mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, nella sua intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato anche di cosa ha detto la Roma su suo figlio: "Hanno raccontato che si è rifiutato di giocare per la Roma, che è un traditore, lo hanno preso per pazzo senza magari raccontare di quando ha giocato con le infiltrazioni per la spalla rotta. Non c’è stata correttezza nei suoi confronti da parte della società. Invece lui è stato male davvero: quando, a gennaio, non è stato convocato contro la Fiorentina era debole, tremava. Tutti i medici hanno riscontrato questa verità. Non so se fosse influenza o stress, ma mio figlio non stava bene".