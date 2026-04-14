TMW La Partita della Storia, il Toro prova ad esserci: contatti con la Lega per Cagliari-Torino

A Torino sono in corso i preparativi per “La Partita della Storia”, una grande festa allo stadio Olimpico Grande Torino per celebrare i 50 anni dall’ultimo scudetto con l’anniversario che cadrà il 16 maggio. In quel week-end la squadra di D’Aversa sarà impegnata in trasferta sul campo del Cagliari, ma dal club di via Viotti sono al lavoro per provare ad essere presenti all’appuntamento con le vecchie glorie del Toro.

“Siamo in contatto con la Lega e con il Cagliari, il 16 maggio era una data imprescindibile per organizzare questo evento e ci piacerebbe tanto essere presenti, ma c’è anche un discorso legato alla classifica e vedremo” ha commentato Alberto Barile, direttore operativo del club. Essendo la trasferta di Cagliari una delle più complesse da organizzare, anche nell'ipotesi in cui si giocasse il 17 a pranzo, il Torino sarebbe comunque in Sardegna già da sabato 16. L'ideale sarebbe un posticipo serale (o un anticipo di venerdì, o un posticipo di lunedì), con la partenza spostata alla mattina della partita.