Roma, Hummels: "Felice di aver contribuito a portare la Roma in Europa"

Dopo la vittoria per 0-2 contro i granata di Vanoli allo Stadio Olimpico Grande Torino, match valido per la 38° e ultima giornata della Serie A Enilive 2024/2025, Mats Hummels, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

La tua ultima gara, come l’hai vissuta?

“Credo sia stato un finale felice. Ora non so cosa succederà ma sono molto contento di essere sceso in campo e di aver contribuito a portare la Roma in Europa. Non siamo andati in Champions ma questo è il finale migliore che potevamo sperare”.

Di seguito la classifica finale della Serie A aggiornata dopo 38 partite:

Napoli 82 (Champions League)

Inter 81 (Champions League)

Atalanta 75 (Champions League)

Juventus 70 (Champions League)

Roma 69 (Europa League)

Fiorentina 65 (Conference League)

Lazio 65

Milan 63

Bologna 62 (Europa League tramite Coppa Italia)

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 43

Verona 37

Cagliari 36

Parma 36

Lecce 34

Empoli 31 (Retrocessa)

Venezia 29 (Retrocessa)

Monza 18 (Retrocessa)

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Dembelé (14' st Perciun), Maripan, Masina (27' st Walukiewicz), Biraghi; Ricci (27' st Linetty), Casadei (14' st Gineitis); Lazaro, Vlasic, Elmas (36' st Gabellini); Adams. A disp.: Paleari, Donnarumma, Karamon, Ilic, Sanabria, Pedersen, Coco, Elkhan, Pedersen, Dalla Vecchia, Cacciamani. All.: Vanoli

Roma (4-3-3): Svilar; Celik (45' st Rensch), Mancini, N’Dicka, Angelino; Konè, Paredes (45' st Baldanzi), Cristante; Saelemaekers (46' st Pisilli), Shomurodov (27' st El Shaarawy), Soulè (45' st Hummels). A disp.: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Dovbyk, Abdulhamid, Dybala, Nelsson, Gourna Douath, Salah Eddine, Baldanzi, Traore. All.: Ranieri

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 18' rig. Paredes (R), 8' st Saelemaekers (R)

Ammoniti: Maripan (T), Celik (R)