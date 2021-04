La UEFA apre gli stadi per Euro2020. Le informazioni essenziali per poter presenziare ai match

vedi letture

A seguito del comunicato con il quale si confermava la presenza del pubblico sugli spalti per le gare dell’Europeo della prossima estate la stessa UEFA ha pubblicato una sorta di vademecum con il quale rispondere ad alcuni quesiti legati proprio al ritorno dei tifosi negli stadi. Eccolo:

Gli spettatori potranno assistere alle partite di UEFA EURO 2020?

Sì! Attualmente sono otto le città ospitanti hanno confermato la possibilità di accogliere tifosi negli stadi: Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Glasgow, Londra e San Pietroburgo. Le città di Bilbao, Dublino, Monaco e Roma hanno tempo fino al 19 aprile per fornire ulteriori informazioni sui loro piani. La decisione finale sarà presa in quella data per quanto riguarda la disputa delle partite in quelle quattro sedi.

Quanti tifosi saranno ammessi negli stadi?

• San Pietroburgo e Baku hanno confermato per i loro impianti una capacità del 50% .

• Budapest mira ad utilizzare il 100% della capacità dello stadio, ma con requisiti di ingresso allo stadio molto rigorosi.

• Amsterdam, Bucarest, Copenaghen e Glasgow utilizzeranno il 25%-33% della capacità dello stadio.

• Londra ha confermato una capienza minima del 25% per le prime tre partite del girone e per gli ottavi di finale.

Come sono state prese le decisioni sulle capacità degli stadi?

Le decisioni sono state prese dai paesi ospitanti tenendo presenti molti fattori, tra cui l'implementazione della vaccinazione, i loro piani per la ripartenza dell'economia e il previsto rallentamento del virus a causa delle temperature più calde.

In molti paesi, UEFA EURO 2020 faceva già parte della loro strategia di rilancio nazionale. Inoltre, la UEFA ha lavorato a stretto contatto con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per valutare i rischi COVID-19 per la competizione.

Potrò viaggiare dall'estero in un paese che ospita EURO 2020?

Le restrizioni di viaggio relative a COVID-19 sono in continua evoluzione, quindi potrebbe risultare molto difficile pianificare un viaggio in una città ospitante dall'estero. Occorrerà sempre tenere ben presenti le restrizioni all'ingresso del paese in questione e i requisiti applicati al momento del viaggio. Non saranno previste esenzioni per i possessori di biglietto. Ciò può includere l'obbligo di quarantena, essere in possesso di un test COVID-19 negativo, un limite alla durata del soggiorno, ecc. In alcuni casi, l'ingresso in un paese ospitante dall'estero potrebbe non essere affatto consentito.

Ungheria, Azerbaigian e Russia hanno messo in atto procedure speciali:

• In qualità di titolare di un biglietto in viaggio per Budapest, non ti verrà richiesta la quarantena. Altre restrizioni, come due risultati negativi del test COVID-19, verranno invece applicati.

• I viaggi internazionali a Baku non sono consentiti ai non residenti, tuttavia i titolari di biglietti che sono cittadini e/o residenti in Turchia, Svizzera e Regno Unito più i paesi dei quarti di finale potranno ottenere un visto. Potranno beneficiare di un'esenzione dalla quarantena, con la prova di un risultato negativo del test COVID-19.

• Sono in fase di sviluppo anche le esenzioni per i possessori di biglietti provenienti da San Pietroburgo.

Inoltre, se ci si recherà a Bucarest si potrebbe beneficiare dell'esenzione dalla quarantena a fronte di un test COVID-19 negativo limitando il soggiorno a meno di tre giorni.

Quali misure di salute e sicurezza saranno in atto negli stadi?

La priorità principale è fornire un EURO 2020 sicuro per tutti. Ridurre il rischio di infezione è una nostra responsabilità condivisa, quindi abbiamo implementato alcune nuove regole.

A ogni titolare del biglietto verrà assegnata una fascia oraria di ingresso dedicata di 30 minuti per arrivare allo stadio. Dovrai anche indossare sempre una maschera per il viso. Altre misure possono includere controlli della temperatura o test rapidi COVID-19, ma ogni stadio potrà avere procedure leggermente differenti fra loro.