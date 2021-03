La zona Caicedo colpisce ancora: Lazio ripresa due volte da Simy, poi decide l'ecuadoriano

Il solito Caicedo, con un gol nei minuti finali, permette alla Lazio di battere un generoso Crotone, al termine di una sfida che i biancocelesti avevano indirizzato bene per ben due volte, subendo però il ritorno degli avversari. All'Olimpico finisce 3-2: Milinkovic-Savic apre al 14', Simy pareggia al 30' e al 50', dopo il nuovo vantaggio firmato da Luis Alberto. Caicedo, come detto, chiude i conti con un guizzo all'84'.

I gol dal centrocampo - La miglior formazione possibile, nel tentativo di invertire il trend negativo e riprendere la marcia verso l'obiettivo del quarto posto. La Lazio non pensa al Bayern e a un'impresa impossibile e concentra tutte le sue energie su questo anticipo di campionato, sperando di ritrovare fiducia e certezze. Il primo quarto d'ora è incoraggiante: i capitolini aggrediscono subito e trovano il vantaggio al 14', grazie al piazzato di Milinkovic-Savic su assist di Radu. Il Crotone, però, non si abbatte e piano piano guadagna metri; un coraggio che viene premiato alla mezzora, quando Simy si inventa un gol da calcio a 5: tiro di punta da fuori, Reina e Acerbi sorpresi. È il momento più difficile per i padroni di casa, che sbandano paurosamente ma riescono a riportarsi in vantaggio a sei minuti dall'intervallo: Immobile gestisce un buon pallone al limite dell'area e lo lascia a disposizione di Luis Alberto, la cui rasoiata non lascia scampo a Cordaz.

Ancora Simy - I pitagorici non si arrendono e a inizio ripresa trovano il pari dopo pochi minuti. Ingenuo Fares a stendere Messias in area, infallibile Simy dal dischetto: dodicesimo centro stagionale per l'attaccante nigeriano, tutto da rifare per i biancocelesti, che stavolta fanno molta fatica a trovare varchi nella difesa ospite. Inzaghi capisce che è il momento di cambiare qualcosa e inserisce le punte di scorta, ma il più pericoloso è sempre Milinkovic-Savic (su suggerimento di Luis Alberto): prima manda clamorosamente fuori di testa da due passi, poi trova sulla sua strada un grande Cordaz. In mezzo anche una colossale occasione per i rossoblù, capitata sui piedi di Rispoli, che in campo aperto non riesce a battere Reina.

La zona Caicedo - Il Crotone sembra poter controllare e portare a casa un punto importantissimo, ma la squadra di Tardioli (Cosmi assente per squalifica) deve fare i conti con il solito Caicedo. L'attaccante ecuadoriano si conferma una sentenza nei minuti finali, anche se stavolta trova la rete un po' prima del recupero. Finisce 3-2, tre punti soffertissimi e fondamentali per il cammino della Lazio.