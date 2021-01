Lammers resterà all'Atalanta? Gasperini: "Se le cose stanno così, sì. Rosa equilibrata"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella sua conferenza stampa di vigilia del recupero della decima giornata contro l'Udinese, ha parlato anche di Lammers, giocatore al centro di molte voci di mercato: "Se le cose stanno così resterà, ci sono giocatori come Sutalo, Ruggeri, Depaoli. È una rosa equilibrata, possono dare un valore aggiunto. Se vanno via diventiamo pochi. Queste non sono cose mie, non so quali sono le possibilità che possono nascere. Mi interessa il numero e i ruoli, siamo sempre alla ricerca del vice-Ilicic. Lo stiamo facendo con Malinovskyi e Miranchuk, se riusciamo ad arrivare a quel livello va bene così".