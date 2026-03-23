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Lautaro capocannoniere con 14 gol, anno scorso Retegui era a 22. Che differenze nella top 10

Lautaro capocannoniere con 14 gol, anno scorso Retegui era a 22. Che differenze nella top 10
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:30Serie A
Giacomo Iacobellis

Non è un Paese per bomber. Rivisitando il titolo del grande cult dei fratelli Coen, possiamo descrivere alla perfezione il mal di gol degli attaccanti della nostra Serie A. La decrescita rispetto alla passata stagione è evidente, visto che dopo 30 giornate Mateo Retegui comandava la classifica dei marcatori con ben 22 reti (25 a fine stagione), sfidandosi a colpi di esultanze con Moise Kean (16 reti dopo 30 giornate, 19 a fine stagione). Senza dimenticare, a cascata, i vari Lookman, Orsolini, Thuram...

Qualcosa è successo, ben oltre l'addio all'Italia di Retegui o Lookman, perché l'involuzione in termini di reti di numerosi calciatori ci racconta una Serie A decisamente... spuntata. Se analizziamo la classifica marcatori attuale, in vetta troviamo infatti Lautaro Martinez con soli 14 centri (-8 rispetto all'italo-argentino ex Atalanta nello stesso numero di giornate) e, al secondo posto, una new entry come il lariano Tasos Douvikas, prima del gruppetto a quota 10 gol. Sono peggiorati non poco il già citato Kean, oggi a sole 8 realizzazione, ma anche Riccardo Orsolini del Bologna, con sette gol finora in questo campionato.

Nel dettaglio, ecco il confronto tra le due classifiche marcatori dopo 30 giornate e la classifica finale della passata stagione.
La classifica marcatori di Serie A dopo 30 giornate (2024-2025)
Retegui 22
Kean 16
Lookman 13
Thuram 13
Lautaro 11
Orsolini 11
Lukaku 11
Dovbyk 11
Lucca 10
Krstovic 10

La classifica marcatori di Serie A dopo 30 giornate (2025-2026)
Lautaro 14
Douvikas 11
Davis 10
Hojlund 10
Yildiz 10
Nico Paz 10
Leao 9
Calhanoglu 8
Simeone 8
Pulisic 8
Scamacca 8
Krstovic 8
Kean 8
Pellegrino 8

La classifica marcatori finale di Serie A (2024-2025)
Retegui 25
Kean 19
Lookman 15
Orsolini 15
Thuram 14
Lukaku 14
Lautaro 12
McTominay 12
Lucca 12
Dovbyk 12

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