Lautaro: "City fortissimo ma abbiamo già battuto dei top team. Vogliamo la Champions"

Lautaro Martinez attraverso le pagine del 'match program' ufficiale della finale di Champions League di questa sera fra la sua Inter e il Manchester City ha ripercorso alcuni momenti della cavalcata verso la finale di Istanbul e non solo: "Penso che la partita di Barcellona sia stata il punto in cui è scattato, quando abbiamo capito di cosa eravamo capaci: che avremmo potuto ottenere grandi risultati in questa competizione. So di avere molte responsabilità nella squadra e cerco di assumermele ogni volta che scendo in campo. Anche se il gol non arriva, devo lavorare per la squadra, su tutto il campo. Cerco sempre di portare qualcosa alla squadra, ovunque ce ne sia bisogno: in fase difensiva, in fase offensiva segnando gol, o uscendo dalla panchina".

Sul feeling con gli altri attaccanti nerazzurri, poi, il Toro spiega: "Dzeko e Lukaku hanno stili molto diversi, ma mi sento molto a mio agio con entrambi. A Edin piace avere la palla, si abbassa molto e si lega ai compagni; Romelu tende ad attaccare gli spazi, ad attrarre i difensori e creare spazi per il compagno d'attacco. Cerco di adattarmi a loro, e anche a Joaquín Correa. Se devo attaccare lo spazio per liberare spazio per Edin, lo farò; se Romelu attacca gli spazi, mi piace aiutare i compagni in fase di manovra".

Infine un pensiero sulla Champions League di questa sera: "Il Manchester City è una delle migliori squadre del mondo. Giocano un calcio che mi piace molto e piace anche ai tifosi. Saranno avversari tosti. Ma abbiamo affrontato squadre difficili sin dalla fase a gironi e per tutta la fase a eliminazione diretta. Dobbiamo cercare di godercela perché non si gioca una finale di Champions League tutti i giorni. È un sogno che diventa realtà per tutti noi, quindi tutto ciò che resta è godersi il match, lavorare sodo, giocare al meglio e, si spera, vinca la squadra migliore... e alla fine solleveremo il trofeo".