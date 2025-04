Lautaro Martinez eletto MVP di Inter-Bayern Monaco: le motivazioni della UEFA

Impresa dell'Inter, che pareggia 2-2 con il Bayern Monaco nel quarto di ritorno di Champions League e grazie alla vittoria dell'andata vola in semifinale, dove tra due settimane affronterà il Barcellona. Primo tempo equilibrato, il match si sblocca al 52' con i nerazzurri che vanno sotto al 52' col gol di Kane. Poi la reazione quasi immediata con due reti sugli sviluppi di corner: prima Lautaro (58'), poi Pavard (61'). Il pareggio di Dier (76') fissa il punteggio sul 2-2, ma per il Bayern Monaco non c'è più nulla da fare. L'Inter di Simone Inzaghi va avanti.

E proprio Lautaro Martínez è stato nominato Player of the Match dalla UEFA. Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha dichiarato: "Vince il premio per il suo gol importante, il movimento intelligente, l'intesa con Thuram e i centrocampisti, nonché il duro lavoro per la squadra".

Queste le parole dell'attaccante dell’Inter ai microfoni di Amazon Prime Video:

Partita epica.

"La ricorderemo per tanto tempo, l'Inter ha due co***oni così. L'Inter non molla: ha personalità, cuore e testa. Abbiamo sofferto, ma abbiamo dimostrato un'altra volta di poter fare grandi cose. Ogni anno che inizia, proviamo a vincere tutto"

Ora il Barcellona.

"Sarà una partita importante contro un grande avversario, in Champions ha tanta storia. Ma ora testa al campionato, poi penseremo alla Champions".