Inter, Lautaro è tornato: "Come il primo giorno nel 2018, con la stessa voglia di vincere"

È iniziata ufficialmente la nuova stagione dell’Inter e, tra i più attesi ad Appiano Gentile, c’era senza dubbio il capitano Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha fatto il suo ritorno nel centro sportivo nerazzurro, accolto dall’entusiasmo dei tifosi e da un clima carico di aspettative per l’annata che verrà.

Per il numero 10 sarà l’ottava stagione consecutiva con la maglia dell’Inter, segno di un legame ormai consolidato e di un ruolo sempre più centrale all’interno del gruppo. E le sue parole, affidate a un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, confermano la voglia di continuare a scrivere pagine importanti con i colori nerazzurri: “Eccomi. Come il primo giorno dal 2018, con la stessa voglia e la stessa visione di raggiungere obiettivi per l’Inter”, ha scritto Lautaro, accompagnando la frase con uno scatto del suo arrivo al centro sportivo.

Una dichiarazione semplice, ma dal forte valore simbolico, che ribadisce lo spirito con cui il capitano si prepara ad affrontare la nuova stagione. L’Inter riparte anche da lui, dal suo carisma e dai suoi gol, con l’obiettivo di restare competitiva in Italia e in Europa. Anche il battibecco con Hakan Calhanolìglu sembra ormai alle spalle, almeno per il moemnto