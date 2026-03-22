Lazio, a Bologna obiettivo terza vittoria consecutiva: una striscia così manca da novembre 2024
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La Lazio prova a dare un senso al finale di stagione. Mancano ancora nove partite e, nonostante l’Europa sembri ormai lontana passando dal campionato, l’obiettivo è chiudere nel miglior modo possibile.
La trasferta di Bologna offre però uno stimolo in più. I biancocelesti vogliono centrare la terza vittoria consecutiva, un traguardo che darebbe continuità al momento positivo degli ultimi giorni. Questa striscia di risultati manca da novembre 2024, quando la squadra capitolina riuscì addirittura a infilare cinque successi di fila.
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