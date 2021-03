Lazio, Acerbi: "Contro la Juve gara fondamentale per la Champions. Servirà umiltà"

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha presentato così il big match di stasera contro la Juventus ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sarà una partita fondamentale e decisiva per la qualificazione in Champions. Sappiamo dell' importanza, speriamo che il risultato venga dalla nostra parte, Ruolo? Il mio è al centro della difesa però mi trovo bene anche sul centro-sinistra, dove spingo di più. La retroguardia è l'insieme della squadra, non siamo solo noi cinque. Servirà umiltà per scrollarci di dosso paura e tensioni, possiamo vincere e allo stesso tempo perdere con chiunque. Speriamo che questa sera scatti la scintilla per svoltare. Marusic? Ha fisico e velocità per fare bene anche come terzo di difesa".