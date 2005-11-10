Ufficiale
Lazio, arriva un difensore dal PAOK: è il brasiliano Veridiano. Inizierà dall'U17
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Ufficiale un nuovo acquisto in casa Lazio: la società biancoceleste ha tesserato in queste ore Lucas Veridiano (16 anni), promettente centrale difensivo classe 2010 che ha tre passaporti, vantando anche quelli degli Stati Uniti d'America e brasiliano oltre che della Grecia. Paese dal quale approda in Italia, essendo un rappresentante del vivaio del PAOK Salonicco, squadra in cui militava dal 2020.
Veridiano dovrebbe cominciare il suo percorso nelle giovanili dei biancocelesti dividendosi tra U17 e Primavera, il contratto del suo trasferimento - a titolo definitivo - è stato depositato nell'apposito registro di Lega Serie A dalla Lazio.
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