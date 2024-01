Lazio, avanti con il rinnovo di Romagnoli: presto l'incontro, la firma è una formalità

vedi letture

Dopo aver messo nero su bianco i rinnovi di Luis Alberto e Patric nelle scorse settimane la Lazio è pronta a far firmare il prolungamento anche ad Alessio Romagnoli, arrivato in biancoceleste nell'estate 2022 e con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Nonostante l'accordo sia ancora lungo nel momento del suo arrivo nella squadra per la quale ha sempre tifato, l'ex capitano del Milan aveva un accordo con Lotito che prevedeva un adeguamento in caso di qualificazione in Champions League. Dopo un calciomercato estivo lungo e impegnativo, ora la società vuole rispettare tutte le promesse fatte e nelle prossime settimane toccherà anche al numero 13.

Solo una formalità.

Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, nelle prossime settimane ci sarà un incontro, già programmato, tra la società capitolina e gli agenti di Romagnoli, con la firma che dovrebbe essere soltanto una formalità, visti anche gli ottimi rapporti con l'entourage del difensore. Il difensore sarà dunque il prossimo della lista a prolungare il suo contratto con la Lazio, che rispetterà la promessa fatta da Lotito.

Leader in campo.

Il centrale di Anzio è uno dei pilastri della squadra di Sarri e per inseguire nuovamente in Champions, il mister conta molto su di lui. Il riconoscimento potrebbe essere una spinta in più a dare il massimo per la seconda parte della stagione quando la Lazio si giocherà ancora tutto.