Intrigo Romagnoli, torna alla Lazio per ora: c'entra Razvan Lucescu dell'Al Sadd

Il caso di Alessio Romagnoli ha dell'incredibile ma ora Lotito e la Lazio devono sobbarcarsi 7 milioni di euro lordi con la sua permanenza: tutte le possibilità ora

Quello che è successo ad Alessio Romagnoli lascerebbe di stucco chiunque. Il centrale italiano (31 anni) dopo aver sfiorato e mancato l'approdo all'Al Sadd da Roberto Mancini, si è ritrovato a posticipare l'addio dalla Lazio di sei mesi ma nel momento clou il trasferimento sembrerebbe virare verso la fumata grigia. Sulla panchina del club qatariota non c'è più l'ex ct dell'Italia, ma Razvan Lucescu, che non avrebbe sprizzato di gioia all'idea di ritrovarsi l'ex Milan in squadra. Lo riferisce Il Messaggero.

Le ultime

Secondo quanto appreso da Sky Sport nelle ultime ore però la volontà dell'Al Sadd è di non mollare il difensore italiano, al netto dei problemi incontrati. Le recenti tensioni geopolitiche hanno infatti comportato il blocco del budget del club qatariota da parte del ministero competente, complicando l'operazione. Tuttavia, la società non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare a Romagnoli e starebbe studiando una formula alternativa, con pagamenti più dilazionati e sostenibili, per superare gli attuali ostacoli.