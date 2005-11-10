Lazio, Romagnoli reintegrato. Al-Sadd in standby, il difensore convocato a Formello

Il trasferimento in Qatar è al momento fermo, a causa dello scoppio della guerra in Medio Oriente che ha rivisto equilibri e decisioni dell'area

Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio, almeno per ora. Il difensore classe 1995, secondo quanto riferito da Sky Sport, è stato convocato per il ritiro biancoceleste e giovedì 23 luglio si presenterà a Formello per sostenere le visite mediche. Da quel momento, salvo nuovi sviluppi, potrà riprendere a lavorare con il gruppo agli ordini di Gennaro Gattuso.

Tutto nasce dall’escalation

Una situazione che rappresenta la conseguenza diretta dello stop imposto alla trattativa con l’Al Sadd. Il club qatariota aveva raggiunto un’intesa per l’acquisto dell’ex Milan, ma la guerra ha modificato il quadro delle regole e il budget della società è stato bloccato dal ministero. L’operazione, almeno per il momento, non può quindi essere completata. Questo non significa che l’Al Sadd abbia definitivamente abbandonato Romagnoli. Il club continua a considerare il centrale italiano un obiettivo e sta cercando una soluzione alternativa per provare a sbloccare l’affare. In attesa di capire se e quando arriveranno le condizioni per riaprire concretamente il dossier, la Lazio ha scelto di reintegrare il giocatore nella preparazione estiva.

Un film già visto

Per Romagnoli non è la prima volta che il trasferimento in Qatar sembra vicino senza poi arrivare alla fumata bianca. Già a gennaio il suo passaggio all’Al Sadd era stato praticamente definito, prima del blocco dell’operazione. Ora il suo futuro torna nuovamente in bilico. I prossimi giorni serviranno a capire se quella di Formello sarà soltanto una parentesi in attesa dell’addio oppure l’inizio di una nuova fase del suo percorso biancoceleste.