Lazio, avanti tutta per Reguilon: nel pomeriggio contatto fra l'entourage ed il presidente Lotito

La Lazio prova a stringere il cerchio per regalare a Maurizio Sarri l'esterno mancino Sergio Reguilon. Come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio la società biancoceleste sta spingendo col Tottenham per trovare gli accordi del caso e intanto, nelle ultime ore, sarebbe andato in scena un contatto fra l'entourage dello spagnolo ed il presidente Claudio Lotito, come riporta repubblica.it. Il giocatore ha anche altre offerte, su tutte quella del Nottingham Forest, ma al momento la sua priorità sembra essere proprio la Lazio.