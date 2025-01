Lazio, Baroni: "Derby? Rimane un dolore. Stasera conterà la compattezza di squadra"

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Como.

La Lazio arriva da un derby finito male: con che testa arrivate al match?

"Rimane sempre il dolore, dispiace per i tifosi. Guardiamo a questa partita insidiosa, con la squadra abbiamo parlato e lavorato in questi pochi giorni. Qualche assenza, ma piena fiducia in quelli che giocano e in quelli che possono entrare".

Dele-Bashiru a sinistra?

"E' un ragazzo che sta crescendo. Oggi deve stare in ampiezza, questo è un modo di stare non dentro al campo che abbiamo provato. Ci può dare anche profondità, ma non deve snaturarsi. Deve essere un centrocampista un po' più aperto, ma oggi sarà importante la compattezza di squadra contro un avversario che ha una forte identità".

Dia cosa le deve dare?

"Sa fare un po' tutto, non deve dare punti di riferimento. Sa legare il gioco e, insieme a Tchaouna, ha già giocato. Vicini ci possono dare quello spessore che ci serve sul fronte offensivo".