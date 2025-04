Live TMW Lazio, Baroni: "È una batosta, ma ci rialzeremo. Questo stadio è meraviglioso"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

00.10 - Non basta il 3-1 ottenuto quest'oggi allo Stadio Olimpico alla Lazio, che viene eliminata ai calci di rigore dal Bodo-Glimt. Decisivi gli errori nella serie dal dischetto di Tchaouna, Noslin e Castellanos che condannano i biancocelesti all'eliminazione dall'Europa League. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Marco Baroni interverrà in conferenza stampa per commentare l'eliminazione odierna. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

00.38 - È iniziata la conferenza stampa di Marco Baroni

Come si esce da questa batosta? Ci può spiegare la scelta dei rigoristi?

"Credo che stasera ci sia tanto dolore, un dolore fisico sotto tutti gli aspetti. La squadra è sfinita e sfibrata, c'è anche la delusione di essere usciti mentre meritavamo di andare avanti. Ho ringraziato la squadra a fine partita, sono orgoglioso di loro perché i calci di rigore sono una lotteria. Ci sono tanti aspetti, siamo arrivati a chiedere chi se la sentisse, il rigorista in una partita così importante deve sentirselo. Io voglio fare i complimenti anche a chi ha sbagliato, abbiamo troppo bisogno di tutti. Taty era distrutto, lui è il rigorista e mi ha detto di sentirsela, voleva essere protagonista. Tchaouna e Noslin sono due attaccanti ed erano appena entrati, avevano le energie per calciare. Abbiamo bisogno di tutti, ma oggi rimane la prestazione della squadra e quello che c'è stato dentro lo stadio. I tifosi sono stati meravigliosi, avevo chiesto questa energia. Peccato, stiamo parlando di un'uscita da un torneo dove credevamo di arrivare fino in fondo. È una batosta, ma ci riprenderemo perché questa squadra ha tanta energia".

Da dove si riparte anche in vista del prossimo anno?

"È prematuro parlare di futuro, abbiamo ancora tante partite importanti. Da domani mattina valuteremo i tanti giocatori stremati e inizieremo a preparare una partita importantissima. Vi chiedo di aiutare tutti, io devo rigenerare la squadra dal punto di vista delle energie e dobbiamo passare sopra questa botta. La squadra oggi ha fatto una partita straordinaria, ho chiesto questo e la squadra l'ha fatto. Deve rimanere questo".

Cosa può fare per alleviare questo dolore per ripartire già lunedì?

“Ho degli uomini che stanno sempre sul pezzo. Dobbiamo ripartire dalla prestazione, abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello. Loro sono una squadra forte, siamo andati a prenderli alti e questa è una partita dispendiosa. Venivamo dal derby, prima del derby abbiamo fatto questa trasferta veramente anomala, e non voglio dire altro. Ora sarà compito mio ricreare energia perché ci serve, questa squadra vive di energia e di bellezza come abbiamo fatto oggi. Quando la squadra gioca e ha ritrovato i suoi giocatori fa un bellissimo calcio. Abbiamo creato occasioni una dietro l’altra, posso solo fare i complimenti a tutti. A chi era in campo e a chi era sugli spalti”.

È ancora convinto della scelta di Castellanos come quinto rigorista?

"Non è una lotteria. Hanno sbagliato i tre attaccanti, due erano freschi tra l'altro. Taty se la sentiva, quando c'è questa situazione il rigore va oltre le situazioni normali. Non vado a chiedere a un calciatore che non se la sente di tirare il rigore. Faccio i complimenti anche a chi ha sbagliato, bisogna prendersi la responsabilità di andare davanti a uno stadio strapieno come oggi e calciare quella palla. Non sto qui a nominare i grandi campioni che hanno sbagliato rigori, è chiaro che c'è rammarico ma non posso gettare la croce addosso a chi ha sbagliato".

00.47 - È terminata la conferenza stampa di Marco Baroni