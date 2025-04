Lazio, Baroni: "Oggi era un campo difficile per il manto erboso, partita da squadra vera"

Ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo il successo contro il Genoa, è intervenuto il tecnico Marco Baroni: "Una vittoria di squadra, di compattezza, di determinazione e di grande qualità. C'è stata tanta amarezza nell'eliminazione, ma anche la consapevolezza di aver fatto una partita di alto livello e di aver fatto un'Europa League importante, dove possiamo e dobbiamo stare, quindi anche la voglia di potercela riconquistare.

Dia-Castellanos? Io ho già giocato con quattro attaccanti, in Serie B vincendo il campionato, quando ho qualità la metto perché per me il calcio è propositivo. Sono contento che sono tornati al gol. Ora dobbiamo recuperare, abbiamo pochi giorni per preparare la partita e anche per questo non possiamo sbagliarla. Lazzari dobbiamo valutare, non credo che per il Parma possa esserci.

La squadra ha interpretato bene la partita, abbiamo avuto spinta sui terzini, che dobbiamo sempre alimentare perché ci porta dentro gli esterni e creare superiorità numerica. Oggi era un campo difficile, proprio per il manto erboso. La squadra ha fatto una partita di spessore, da squadra vera. Abbiamo partite fondamentali che non possiamo sbagliare".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin (23' st Ahanor); Masini (35' st Ekhator), Frendrup; Norton-Cuffy (35' st Sabelli), Vitinha (16' st Venturino), Thorsby; Pinamonti (23' st Messias). A disp.: Siegrist, Sommariva, Bani, Zanoli, Barbini, Ahanor, Badelj, Kassa, Messias, Nuredini. All.: Vieira

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari (45' Pedro), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (23' st Belahyane); Marusic, Dia (24' st Vecino), Zaccagni (44' st Hysaj); Castellanos (44' st Noslin). A disp.: Furlanetto, Provedel, Gigot, Provstgaard, Dele-Bashiru, Basic, Ibrahimovic, Tchaouna. All.: Baroni

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 32' Castellanos, 20' st Dia (L)

Ammoniti: Rovella (L), Pinamonti (G), De Winter (G), Sabelli (G)

Espulsi: Otoa (G), Belahyane (L)