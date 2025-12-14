Torino, Cairo e Baroni si prendono vittoria e atteggiamento. E il Var “sorride” ai granata…

Un mese di sconfitte, 48 giorni senza vittorie: contro la Cremonese, il Torino ha ritrovato il successo e il sorriso dopo un periodo complicatissimo. Marco Baroni ha rinsaldato la sua panchina tornata traballante, Nikola Vlasic si è confermato il trascinatore del momento trovando la terza rete nelle ultime quattro giornate. L’1-0 contro il grande ex Nicola non cancella tutti i problemi della squadra, ma se non altro permette di guardare la classifica con molta meno ansia: aspettando lo “spareggio” tra Fiorentina e Verona, Zapata e compagni si trovano con sette punti di vantaggio sulla terzultima. Non è ancora ciò che si sarebbe aspettati a inizio stagione, ma era fondamentale tornare a mettere un solco importante sulla zona rossa. E adesso c’è da dare continuità negli ultimi due appuntamenti di fine anno, a Reggio Emilia contro il Sassuolo domenica prossima e contro il Cagliari al Grande Torino sabato 27.

Non è stata una prestazione memorabile da parte del Toro, lo ammette anche lo stesso presidente Urbano Cairo: “Non è stata una partita così bella, ma vedevi che avevamo voglia di vincere e lo abbiamo fatto” ha sottolineato il patron. Anche il tecnico è rimasto soddisfatto di ciò che visto in campo: “Abbiamo avuto un atteggiamento da Toro, è una vittoria di squadra: non era una gara scontata, l'abbiamo affrontata come dovevamo” il commento di Baroni. Nel finale, però, non sono mancate le polemiche per un episodio da moviola in area granata: la punizione di Zerbin viene intercettata da Simeone, il pallone viene deviato con il petto e poi intercettato con un braccio molto largo, l’arbitro Marinelli lascia correre e non viene richiamato dal Var. “Non l’ho rivisto” ha dribblato la domanda l’allenatore. Di certo, però, anche a parti invertite sarebbe montata la polemica sul fronte granata.