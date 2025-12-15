Torino, Paleari si è ripreso di nuovo la porta: "E' una certezza per noi"

Tra i pali della porta del Toro c’è stato un nuovo ribaltone, questa volta potrebbe essere stato quello decisivo. Alberto Paleari si è ripreso il posto da titolare, Franco Israel è finito nuovamente in panchina: è stata questa la decisione del tecnico Marco Baroni per la sfida di sabato contro la Cremonese, una delle più importanti della sua gestione. L’allenatore, infatti, si giocava una fetta enorme di fiducia da parte della società, con il nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi che si era appena insediato al posto dell’esonerato Davide Vagnati. E il fatto di giocarsela con Paleari, la dice lunga sulle nuove gerarchie della porta del Toro. “Per me non esistono, guardo il lavoro settimanale” ha sempre ripetuto Baroni, ma la sensazione è che questa volta la scelta possa davvero essere definitiva.

Anche perché, nelle due apparizioni concesse a Israel in quest’ultimo periodo, pesano come un macigno due aspetti: da una parte, il fatto che Paleari avesse problemi a una mano nonostante avesse dato disponibilità ad andare in panchina; dall’altra, le prestazioni dell’uruguaiano, mai davvero sicuro e brillante contro Lecce e soprattutto Milan. Così ecco il nuovo ribaltone, con la spiegazione di Baroni che spalanca le porte a una nuova e definitiva titolarità per quello che partita come secondo portiere. “E’ una certezza perché è uomo squadra e uomo spogliatoio: ha spessore, senso d’appartenenza e quindi era giusto che oggi (sabato, ndr) la partita l'affrontasse lui per le difficoltà e la tensione che c’erano” diceva l’allenatore dopo l’1-0 contro la Cremonese. E anche i numeri, nel complesso, danno ragione a Paleari: in sette apparizioni stagionali, ha collezionato quattro clean-sheet, coppa Italia compresa.