Lazio, Basic: "Ho ancora tre anni di contratto, ricomincerò da zero"

Il centrocampista croato Toma Basic è in procinto di tornare alla Lazio dopo gli ultimi mesi trascorsi in prestito alla Salernitana. Circa il suo futuro, il Corriere dello Sport riporta così le sue parole: "Ho trascorso mezza stagione in Campania e tornerò alla Lazio. Ho ancora tre anni di contratto, ricomincerò da zero e vedremo se mi vorranno oppure no. Sono soddisfatto della Serie A, vedremo cosa porterà il futuro".

Il neopromosso Parma avrebbe mostrato interesse per lui. Il centrocampista non rientrerebbe nei piani tecnici di Marco Baroni e potrebbe partire in questa sessione di calciomercato. Il croato classe ’96 piacerebbe a Pecchia, che lo riterrebbe idoneo al progetto per caratteristiche.