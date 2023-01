Lazio, Bonazzoli è il primo nome in lista ma senza l'addio di Fares è impossibile

Bonazzoli resta il primo nome sulla lista di Sarri come vice Immobile da inserire in rosa in vista della seconda parte della stagione. Il problema non è tanto la richiesta di prestito con obbligo da fissare a 5 milioni presentata dalla Salernitana, quanto il fatto che i biancocelesti non siano ancora riusciti a cedere Fares a titolo definitivo, operazione necessaria per sbloccare l'indice di liquidità del club di Lotito. Ci sono stati interessamenti di Bologna e Torino, anche alla stessa Salernitana potrebbe fare comodo ma nessuno ha mosso passi concreti. Senza questa cessione, Sarri resterà ancora una volta senza i giocatori da lui richiesti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.