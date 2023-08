Lazio, colpo in prospettiva: fatta per Mandas dell'OFI Creta. Arriverà nel 2024

vedi letture

Operazione in proiezione futura per la Lazio. Stando a quanto riportato da SkySport il club del presidente Claudio Lotito in queste ore avrebbe chiuso la trattativa con l'OFI Creta per l'acquisto del cartellino di Christos Mandas, portiere greco classe 2001.

Mandas (21) reduce da una stagione con 26 presenze con la società ellenica non raggiungerà subito Roma e la formazione di Maurizio Sarri: rimarrà in prestito al suo attuale club fino al termine della stagione.