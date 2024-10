Lazio, come tamponare l'assenza di Lazzari? Il reintegro di Hysaj o Patric adattato

vedi letture

Stop in casa Lazio. Com'è emerso nella giornata di ieri, Manuel Lazzari ne avrà per un mese circa. Il terzino biancoceleste ha riportato una lesione muscolare di medio grado al retto femorale della coscia sinistra e così Marco Baroni dovrà farne a meno almeno fino al mese di novembre. Come sarà gestita quest'assenza? Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, non è da escludere il reintegro di Elseid Hysaj.

L'esterno albanese al momento è fuori dalla lista per la Serie A, ma potrebbe essere reinserito per sostituire Lazzari. A quel punto, però, quest'ultimo dovrebbe rimanere fermo fino al mese di gennaio. Per regolamento, infatti, non potrebbe essere iscritto nuovamente alla lista per il campionato prima dell'apertura del prossimo mercato. Al momento Baroni ha Marusic su quel lato e potrebbe tamponare anche adattando Patric da terzino.

Di seguito il report medico pubblicato ieri dalla Lazio sulle condizioni di Lazzari: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso dell’ultima partita con l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".