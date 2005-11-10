Lazio, contratto di un solo anno per Gattuso. Secondo in automatico se arriva almeno 12°
Gennaro Gattuso da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, anche se all'interno del comunicato diramato dalla società biancoceleste non sono stati inseriti dettagli a proposito del contratto firmato dal tecnico calabrese. Dall'edizione romana di oggi di La Repubblica, emerge qualche dettaglio interessante riguardante appunto l'accordo stipulato con il club capitolino.
Gattuso non avrebbe infatti firmato un contratto biennale 'puro', come si leggeva per la maggiore in questi giorni, ma un accordo per un anno, fino al 30 giugno del 2027, con inserito però al suo interno un vincolo preciso per estendere in automatico il rapporto professionale per un altro anno, fino al 2028.
Se la Lazio concluderà il campionato di Serie A 2026/27 nei primi 12 posti, scatterà in automatico l'estensione del contratto di Gattuso fino al 2028. Nessuna qualificazione europea, o nemmeno la parte sinistra della classifica, come invece di solito avviene per questo tipo di traguardi. L'allenatore in questo momento si trova in Spagna, nella sua residenza di Marbella, da dove si tiene in contatto con i giocatori e con il direttore sportivo Fabiani, conscio delle difficoltà in arrivo.
Il comunicato con cui la Lazio ha annunciato l'arrivo di Gattuso: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club".