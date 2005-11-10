Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, contratto di un solo anno per Gattuso. Secondo in automatico se arriva almeno 12°

Lazio, contratto di un solo anno per Gattuso. Secondo in automatico se arriva almeno 12° TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 09:46Serie A

Gennaro Gattuso da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, anche se all'interno del comunicato diramato dalla società biancoceleste non sono stati inseriti dettagli a proposito del contratto firmato dal tecnico calabrese. Dall'edizione romana di oggi di La Repubblica, emerge qualche dettaglio interessante riguardante appunto l'accordo stipulato con il club capitolino.

Gattuso non avrebbe infatti firmato un contratto biennale 'puro', come si leggeva per la maggiore in questi giorni, ma un accordo per un anno, fino al 30 giugno del 2027, con inserito però al suo interno un vincolo preciso per estendere in automatico il rapporto professionale per un altro anno, fino al 2028.

Se la Lazio concluderà il campionato di Serie A 2026/27 nei primi 12 posti, scatterà in automatico l'estensione del contratto di Gattuso fino al 2028. Nessuna qualificazione europea, o nemmeno la parte sinistra della classifica, come invece di solito avviene per questo tipo di traguardi. L'allenatore in questo momento si trova in Spagna, nella sua residenza di Marbella, da dove si tiene in contatto con i giocatori e con il direttore sportivo Fabiani, conscio delle difficoltà in arrivo.

Il comunicato con cui la Lazio ha annunciato l'arrivo di Gattuso: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club".

Articoli correlati
Gattuso si mette alle spalle la difficile esperienza azzurra: è il nuovo allenatore... Gattuso si mette alle spalle la difficile esperienza azzurra: è il nuovo allenatore della Lazio
Lazio, Gattuso è ufficiale. Ora c'è solo da sbloccare il calciomercato Lazio, Gattuso è ufficiale. Ora c'è solo da sbloccare il calciomercato
Ecco finalmente il comunicato: la Lazio ha il suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso... Ecco finalmente il comunicato: la Lazio ha il suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso
Altre notizie Serie A
Il Parma saluta Nahuel Estevez: "Un sincero ringraziamento. Sarà sempre casa tua"... UfficialeIl Parma saluta Nahuel Estevez: "Un sincero ringraziamento. Sarà sempre casa tua"
Palestra all'Inter sarebbe stato titolare. E al Chelsea? Ecco con chi si giocherà... TMWPalestra all'Inter sarebbe stato titolare. E al Chelsea? Ecco con chi si giocherà il posto
Acquafresca: "Belotti può ancora dire la sua senza infortuni e con il sostegno della... Acquafresca: "Belotti può ancora dire la sua senza infortuni e con il sostegno della squadra"
Allegri al Napoli, quando arriva l'annuncio? Oggi De Laurentiis torna dagli USA Allegri al Napoli, quando arriva l'annuncio? Oggi De Laurentiis torna dagli USA
Eranio: "Genoa, serve un play e una mezzala che faccia qualche gol. Traoré? Subito"... Eranio: "Genoa, serve un play e una mezzala che faccia qualche gol. Traoré? Subito"
Inter, perso Palestra. Caccia al piano B: in lista Cambiaso, Ndoye e altre due alternative... TMWInter, perso Palestra. Caccia al piano B: in lista Cambiaso, Ndoye e altre due alternative
Freuler in scadenza di contratto: può tornare da Gasp, contatti in corso con la Roma... TMWFreuler in scadenza di contratto: può tornare da Gasp, contatti in corso con la Roma
Palestra al Chelsea, Inter beffata: le cifre finali dell'affare con l'Atalanta e... TMWPalestra al Chelsea, Inter beffata: le cifre finali dell'affare con l'Atalanta e del contratto
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Squadre di calcio, non industrie. Che beffa Palestra: Inter, ora devi prendere Nico Paz. Non era meglio la Superlega? Due mine vaganti per il prossimo scudetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, perso Palestra. Caccia al piano B: in lista Cambiaso, Ndoye e altre due alternative
Immagine top news n.1 Messi compie 39 anni e lancia l'Argentina: "È stata una carriera lunga. Ma non è ancora finita..."
Immagine top news n.2 Palestra al Chelsea, Inter beffata: le cifre finali dell'affare con l'Atalanta e del contratto
Immagine top news n.3 Roma, da Soulé a Dovbyk: tanti in uscita, ma ancora nessuna offerta ufficiale
Immagine top news n.4 Juventus, giorni decisivi: affondo per Kolo Muani e piano bilancio
Immagine top news n.5 Inter beffata per Palestra, rilancio e sorpasso del Chelsea: l'esterno ha scelto i Blues
Immagine top news n.6 Passo falso per Tuchel, l'Inghilterra s'inceppa al secondo step: solo 0-0 con il Ghana
Immagine top news n.7 Milan, dietrofront Leao: "Amorim ottimo allenatore, deciderò cosa fare solo dopo il Mondiale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Palestra al Chelsea ennesimo allarme per il calcio italiano. E non solo". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Maresca (e Lisci) dopo De Zerbi, Farioli e Montella: il made in Italy in panchina funziona
Immagine news podcast n.2 Intrigo Internazionale: Nico Paz, alla fine, può davvero rimanere in Serie A?
Immagine news podcast n.3 La settimana di Palestra e Allegri, il Milan parte in ritardo: retroscena Saibari. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Malagò vincitore annunciato, torna Mancini? Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni FIGC
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antonello Valentini su Malagò: "Ha tutte le qualità per fare il presidente federale"
Immagine news Serie A n.2 Giovanni Malagò e la prima mossa da fare in FIGC secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Juve, Rampulla: "Per tornare a lottare ad alti livelli devi azzeccare 2-3 acquisti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Parma saluta Nahuel Estevez: "Un sincero ringraziamento. Sarà sempre casa tua"
Immagine news Serie A n.2 Palestra all'Inter sarebbe stato titolare. E al Chelsea? Ecco con chi si giocherà il posto
Immagine news Serie A n.3 Acquafresca: "Belotti può ancora dire la sua senza infortuni e con il sostegno della squadra"
Immagine news Serie A n.4 Allegri al Napoli, quando arriva l'annuncio? Oggi De Laurentiis torna dagli USA
Immagine news Serie A n.5 Eranio: "Genoa, serve un play e una mezzala che faccia qualche gol. Traoré? Subito"
Immagine news Serie A n.6 Inter, perso Palestra. Caccia al piano B: in lista Cambiaso, Ndoye e altre due alternative
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Hellas Verona, il primo colpo è per il centrocampo: Bega ha firmato per tre anni
Immagine news Serie B n.2 Vicenza, scatto per Moncini del Bari: superata la concorrenza del Padova
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, per Favasuli si muovono Atalanta, Roma e Sassuolo. Per Alesi c'è il Lecce
Immagine news Serie B n.4 Cesena, avanti tutta con Diamanti. Oggi l'esame a Coverciano, poi arriverà in città
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Turati ufficiale il 1° luglio. Pigliacelli rinnova, poi toccherà a Pontisso
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Luvumbo resta l'obiettivo prioritario in attacco. E non esclude Rui Modesto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Grosseto, Vetrini: "Indiani rimasto perché convinto del nostro progetto. In Serie C servirà cambiare"
Immagine news Serie C n.2 Scafatese, rinnovo di contratto con l'esterno offensivo Roberto Convitto
Immagine news Serie C n.3 Lumezzane, Caracciolo: "Sammarco ci ha convinti subito. Caccavo? Può andare lontano"
Immagine news Serie C n.4 Spezia, Angelozzi punta su Gorgone in panchina: hanno già lavorato assieme a Frosinone
Immagine news Serie C n.5 Dopo la Primavera ecco la Next Gen. Vallana prosegue il suo percorso con la Juventus
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: a Catania testa a testa Longo-Gorgone
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inghilterra-Ghana, inglesi favoriti: Tuchel punta alla qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Germania-Costa d'Avorio, tedeschi a caccia della qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Ternana e Gomes Faria proseguono assieme: rinnovo annuale per l'attaccante
Immagine news Calcio femminile n.2 Gautieri pronto a ripartire con il gruppo Rizzetta: potrebbe esserci la panchina della Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter alla ricerca dal dopo Piovani in panchina: spunta il profilo di Sassarini del Napoli Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Malagò sul calcio femminile: "Serve allargare la base. E investire in società e impianti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, si separano le strade con il tecnico Gianpiero Piovani
Immagine news Calcio femminile n.6 Inghilterra o USA? Londra, New York o Boston? Putellas a giorni svelerà la sua scelta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lionel Messi immortale ma non c’è solo lui al Mondiale… Ah, buon compleanno!
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 24 giugno 2014, Suarez morde Chiellini ma l'arbitro non vede. E l'Uruguay passa il turno
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, il Torino del nuovo tecnico Ignazio Abate
Newsticker
04:10 L’Inghilterra stecca con il Ghana. Il Portogallo e Ronaldo non fanno sconti all’Uzbekistan
23/06 Verso Euro2032, stadi da candidare entro fine luglio
23/06 Il calcio italiano deve diventare un’industria culturale
22/06 Giovanni Malagò eletto presidente della Figc con il 68,58% dei voti
21/06 Spagna‑Arabia Saudita, monologo della Roja: Yamal illumina Atlanta