Lazio, domani il giorno della verità: Lotito fra Tare e Sarri. Uno dei due è di troppo

Il futuro è già qui e ha le fattezze di Maurizio Sarri? È questa la domanda di casa a Formello, dove la Lazio continua a lavorare per il finale di stagione, ma s'interroga anche su cosa succederà col tecnico toscano. Al grande amore e ai ventilati propositi di rinnovo sono seguiti, nel tempo, passi indietro e tentennamenti, ma anche qualche sfuriata per un mercato di gennaio giudicato insoddisfacente. Domani, i tifosi biancocelesti potrebbero avere qualche risposta: è il giorno dell'atteso vertice fra lo stesso Sarri, il ds Igli Tare e il presidente Claudio Lotito. Sulla carta, per pianificare il mercato estivo e le mosse da fare per la prossima stagione. Nei fatti, con un segreto di Pulcinella alla finestra.

Uno dei due è di troppo? Sarri o Tare, appunto. Dopo la burrascosa conclusione della sessione di trasferimenti estiva, la sensazione forte è che Lotito sia chiamato una scelta. Affidarsi al direttore sportivo che gli ha costruito una simil-fuoriserie senza svenarsi dal punto di vista economico; o credere nelle ambizioni del tecnico, che però ha anche richieste adeguate ai suoi sogni di gloria. Intendiamoci: sulla carta, tutto è possibile e pensabile. A Tare non dispiacerebbe certo spendere e spandere, così come Sarri era perfettamente consapevole della realtà di cui andava a calarsi. La frattura resta, l'esito è affidato al lavoro diplomatico - se ritenuto necessario - o viceversa alle decisioni del patron, alle prese con un dilemma non da poco.