Lazio, Isaksen: "Un grande finale di Coppa Italia per renderla bellissima la stagione"

L'attaccante della Lazio Gustav Isaksen ha parlato in zona mista dopo il successo contro la Cremonese: "Questa è una vittoria importantissima, il finale di stagione che arriva per noi sarà importantissimo - evidenzia Lalaziosiamonoi.it -. Oggi abbiamo fatto bene dall'inizio in una partita che non era facile, la Cremonese si giocava tutto e abbiamo trovato le giuste motivazioni.

Sono molto orgoglioso della squadra. Ho aiutato dando il via alla rimonta, sono molto contento per la squadra e per coloro che sono entrati dalla panchina.

Di certo avremmo potuto fare meglio in stagione. Possiamo però fare un grande finale per renderla bellissima, anche in campionato possiamo fare qualcosa. Non vedo l'ora di giocarle. Se preferirei far gol nel derby o in finale? In Coppa Italia".