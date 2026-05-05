Lazio, Isaksen verso il finale di stagione: "Proviamo a dare tutto nelle ultime quattro gare"
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L'attaccante della Lazio Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo contro la Cremonese: "Non molliamo mai, significa molto per il mister e la squadra - riporta Lalaziosiamonoi.it -. È stata una stagione difficile, viviamo e proviamo a fare tutti, questi 3 punti danno gusto, non era facile la Cremonese aveva tutto da giocare. Sono orgoglioso della squadra.
Ci sono obiettivi nel campionato, è strano perché non abbiamo mollato, la Coppa Italia e il campionato sono i nostri due obiettivi. La prossima con l’Inter in campionato sarà fondamentale, la Coppa è importante ma anche il campionato. Proviamo a dare tutto nelle ultime quattro gare".
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