Lazio, Isaksen esalta Sarri: "Mi sento migliorato con lui, ogni giorno imparo qualcosa"

Gustav Isaksen, autore del momentaneo 1-1 della Lazio contro la Cremonese, ha commentato il successo dei biancocelesti ai microfoni di Sky:

Lazio in grande forma

"Sta pagando il lavoro duro, non abbiamo mollato niente. Entriamo nella fine della stagioine, arrivano partite importanti".

La Coppa Italia può svoltarvi la stagione

"Può cambiare tutto, può diventare una stagione bellissima. C'è tutto da giocare, sono molto contento che stiamo tornando al gol e giochiamo meglio".

Su Sarri

"Mi sento migliorato con lui, ogni giorno imparo qualcosa. Nella mia vita non conoscevo niente prima di venire qui. Devo ringraziarlo, ci dà sempre motivazioni non un altro allenatore che vorrei per questo finale di stagione".