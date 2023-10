Lazio, Fabiani: "Non c'è nessun Sarri contro Lotito. Estrapolati concetti detti dal tecnico"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity prima della partita contro il Celtic, valida per la seconda giornata del Gruppo E di Champions League: "Non c'è da fare il pompiere nella maniera più assoluta, non c'è da dire niente. Sono stati estrapolati alcuni concetti espressi da Sarri, lo ha fatto con una dialettica calcistica e chi fa calcio lo sa cosa voleva dire, ma si presta a qualche interpretazione ed è venuto fuori un caso che non esiste".

Fabiani prosegue poi nella sua analisi e ci tiene a precisare un concetto molto importante: "Non c'è nessun Sarri contro Lotito - spiega -, ma un gruppo consapevole della propria forza che vuole fare bene. Lotito ci tiene moltissimo alla squadra e alla gente, a volte esterna il disappunto, ma per noi è un bene. Oggi è importante ripartire dall’ottima prestazione contro l'Atletico Madrid. Al di là del gol di Provedel, è stata un'ottima gara e speriamo di ripeterla questa sera. La squadra non è mai stata deludente dal punto di vista delle prestazioni, semmai è stata punita oltremisura da alcuni episodi ed errori che vanno corretti per cercare di recuperare in campionato".