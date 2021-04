Lazio, Farris: "Orgoglioso della squadra. Inzaghi? Ci è stato vicino, l'importante è che stia bene"

La Lazio espugna Verona con una rete in extremis di Milinkovic-Savic e continua a sognare un piazzamento in Champions League. A fine partita è Massimiliano Farris, tecnico quest'oggi a causa dell'indisponibilità di Simone Inzaghi, non nasconde l'entusiasmo facendo i complimenti ai suoi: "Queste partite non le vinci con un singolo episodio. La squadra ha giocato con il cuore e ha interpretato la gara così come era stata preparata. Sono orgoglioso di essere qui a guidare la squadra. questa è una delle nostre vittorie in cui ci crediamo fino alla fine e non molliamo. Il mister ci è stato vicino per tutta la settimana anche se non fisicamente. L’importante è che lui e la sua famiglia stiano bene. La squadra ci ha creduto fino alla fine nonostante il Verona sia un avversario che non regala nulla. Abbiamo limitato al massimo le situazioni pericolose, giocato bene in fase di costruzione. Abbiamo fortemente voluto questa vittoria", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Milinkovic-Savic è stato ancora una volta decisivo...

"Il suo gol è fantastico. Volevamo avere la sua fisicità sulle seconde palle, poi quando il gioco si sviluppa la sua presenza in area è una costante pericolosa. Quello che abbiamo visto è un gol classico alla Milinkovic-Savic con il terzo tempo e la spizzata"

Mancano i gol di Ciro Immobile?

"Immobile in questo momento è sfortunato. Ciro con tutto quello che ha fatto per la Lazio si fa voler bene in spogliatoio, oggi la sua prestazione è da incorniciare; è stato anche sfortunato in occasione del palo, è un ragazzo generoso. Ci mancano i suoi gol, ma siamo sicuri che in questa volata finale i suoi gol ci aiuteranno"

Cosa ne pensa del gol annullato a Caicedo?

"A vederlo così ci può stare la sbracciata ma il giudizio di Chiffi è stato quello di lasciar giocare quasi sempre. Nell’episodio Magnani ha tirato la maglia a Caicedo, la sbracciata c’è diciamo che nella linea di arbitraggio poteva starci il non fischiare ma se viene chiamato al Var va a rivedere".