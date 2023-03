Lazio, Felipe Anderson: "Rammarico sia per l'andata che per stasera. Che onore la fascia"

L'attaccante biancoceleste Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la sconfitta ad Alkmaar: "C’è rammarico sia per l’andata che per stasera - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Siamo partiti bene all’andata, abbiamo giocato bene nella prima parte ma poi abbiamo subito due gol nati da nostri errori. Oggi sapevamo di poter passare, abbiamo siglato un gol che potevamo gestire meglio perché la gara era lunga contro una squadra che in casa gioca bene. Purtroppo ora il lavoro che facciamo non sta portando i frutti sperati. Dobbiamo leggere le situazioni in maniera più veloce, a volte sbagliamo sotto questo aspetto e per qualche minuto abbassiamo il livello. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Sono contento di aver segnato il cinquantesimo gol con la Lazio, ma oggi non posso goderne perché dispiace tanto. Questa è una serata triste per noi, volevamo passare. Sono contento di aver indossato la fascia da capitano potendo essere un punto di riferimento per la squadra. Abbiamo tanti giocatori importanti, è un onore vestire la fascia".