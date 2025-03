Lazio, fiducia a Baroni ma Lotito vuole un gran finale di stagione: in stand by i premi collettivi

I bilanci finali si fanno a giugno. La Lazio si appresta ad affrontare la fase finale della stagione a mille e lottando su due fronti. Da una parte c'è un campionato con la lotta per il quarto posto ancora aperta, dall'altra un quarto di finale di Europa League da giocare e un sogno da inseguire. La squadra di Marco Baroni però ultimamente sembrava essere un po' in flessione. Le due gare contro il Viktoria Plzen, nonostante sia arrivata la qualificazione, hanno visto una formazione in difficoltà mentre in campionato sono arrivati il pareggio contro l'Udinese e la rovinosa caduta per 5-0 di Bologna.

Collquio Lotito-Baroni

Motivo per cui è sceso in campo il presidente Lotito. Il presidente biancoceleste si aspetta un finale in crescendo della sua squadra e nell'incontro con il tecnico Marco Baroni, si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, rinnovando nei suoi confronti la fiducia ma allo stesso tempo spronandolo per queste ultime partite per poi fare un bilancio a giugno di questa prima stagione del nuovo ciclo.

"Congelati" i premi

E in standby ci sono anche i premi. In genere di questo periodo vengono decisi i compensi collettivi per gli obiettivi da raggiungere. Al momento, si legge sempre sul quotidiano, non si è parlato di tutto questo. Con la concentrazione da parte di società e squadra che va solo ed esclusivamente su questo rush finale di stagione.