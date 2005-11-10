Lazio, Gattuso: "Non possiamo permetterci di giocare così nel secondo tempo, non dobbiamo gestire"

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Monza per 3-1. Le sue parole: "Non ci possiamo permettere di giocare cosi nel secondo tempo. Non è la prima volta che succede, sembrava di vedere il secondo tempo contro il Milan. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per il primo tempo ma poi i concetti sono sbagliati. Non dobbiamo gestire nulla, bisogna fare le cose fatte bene. Sulle seconde palle non ci arrivavamo, nei primi 25 minuti del secondo tempo eravamo inesistenti. Complimenti ai ragazzi per il primo tempo ma il secondo tempo è stato uguale a quello contro il Milan. Dobbiamo andare e fare le cose che sappiamo fare, non gestire".

Fare il 3-1 è sintomo che la squadra ci crede.

"E' questione di mentalità e atteggiamento. Abbiamo sofferto sulle seconde palle, stavamo sempre con Romano e Belahyane schiacciati. Dobbiamo essere bravi perché poi si corre di più, non ci arrivi, e cominci a fare i passaggini senza senso e si va in difficoltà. Siamo stati bravi nel primo tempo, dopo è normale che se vogliamo gestire perché siamo 2-0 si fanno errori. Dobbiamo migliorare su questo aspetto".

Come ha parlato alla squadra? Pinamonti è entrato bene.

"Pinamonti è un ragazzo intelligente, sa cosa vogliamo fare. E' un ragazzo che sa in che condizione si trova ma arriverà il suo momento. Lo aspettiamo. Alla squadra ho detto che se vogliamo sorprendere non possiamo continuare ad avere questo atteggiamento come nella ripresa. Eravamo in ritardo nel secondo tempo, dobbiamo migliorare questo aspetto. Ora si godono due giorni di riposo e poi riprendiamo. Lasciare il pallino agli avversari non ci sta".

La Lazio è prima in classifica.

"Dobbiamo vivere la giornata, sapete meglio di me in che tipo di stadio siamo. Non è facile ma seguiamo la strada del lavoro. Vedremo dove arriveremo".