Lazio, Gattuso: "Troppo facile dire ci mancano questo o quello, oggi non si parla di mercato"
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La risposta del tecnico capitolino a una domanda di mercato nel post partita di Lazio-Mantova 0-2, gara valida per i 32esimi di Coppa Italia.
L'allenatore biancoceleste Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la clamorosa sconfitta col Mantova in Coppa Italia. Tra i vari temi, è stata inevitabile anche una domanda di mercato.
La risposta di Gattuso
Serve forse anche un importante intervento in quei reparti che lei stesso l'altro giorno con me ricordava, insomma la difesa e l'attacco?
"Oggi non si parla di mercato. Oggi c'erano i giocatori in campo, si parla di giocatori che sono scesi in campo. È troppo facile parlare di mercato: ci manca quello, ci manca quell'altro. Oggi ci mettiamo la faccia, ci prendiamo le responsabilità e dopo vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni".
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