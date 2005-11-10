Lazio, Gattuso: "Mi aspetto una squadra che vada tutta nella stessa direzione, con gamba"
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Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Udinese: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e non subire gli eventi, sappiamo bene che strada vogliamo fare. I ragazzi credono fortemente in quello che vogliamo fare, veniamo da un anno difficile e in questo momento lo step deve essere questo. Udinese sorpresa del campionato? E' fastidioso, oggi andiamo dal dentista. Mi aspetto una Lazio che vada tutta nella stessa direzione, senza mezze misure, dobbiamo fare una partita di gamba e non dobbiamo subirli".
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